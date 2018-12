Agrigento, furibonda lite tra immigrati: indagini in corso

Connect on Linked in

Violenta rissa tra immigrati, usate bottiglie di vetro. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, in via San Francesco nel cosiddetto “salotto buono” di Agrigento, non hanno trovato nessuno dei facinorosi che, pochi minuti prima, si erano insultati per poi passare alle maniere forti usando anche delle bottiglie di vetro.

L’unica cosa certa, emersa durante gli interrogatori della polizia che ha ascoltato chi ha assistito alla rissa, riguarda la nazionalità dei protagonisti che sarebbero cinque extracomunitari tutt’ora ricercati. Un aiuto importante potrebbe arrivare dai filmati della telecamere di videosorveglianza installate sul posto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato