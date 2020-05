Agrigento, furibonda lite tra moglie e marito: interviene la polizia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato sono stati chiamati a sedare una furente lite coniugale nella città di Agrigento.

La coppia, a quanto pare in crisi da mesi, per una serie di futili motivi avrebbe posto in essere una sfuriata composta da parolacce, insulti e spintoni creando così un trambusto tale da rendere necessario da parte dei vicini la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto gli agenti della Questura agrigentina hanno sedato la lite riportando così la calma in centro città.