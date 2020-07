Agrigento, furono accusati di furto di vestiario: 2 giovani a processo

Print This Post

Nei giorni scorsi è terminata la requisitoria posta in essere da parte del pm di Agrigento inerente al caso dei due giovani originario della Città della Valle dei Templi accusati di furto.

Tutto avrebbe avuto inizio lo scorso Ottobre quando, stando all’accusa, i protagonisti della vicenda si sarebbero introdotti all’interno di un parcheggio situato in via Empedocle, per poi scassinare gli sportellii di una Ford Escort ed impossessarsi di bebn30 magliette, 40 paia di jeans, 10 giubbotti e 225 paia di scarpe.

Una volta beccati e avviati gli accertamenti di rito è stato dunque dato il via al dibattimento, la cui sentenza è attesa per il prossimo 11 settembre, dove il proprietario della merce, un commerciante del posto, si sarebbe costituito parte civile.