Agrigento, furono presi allo sbarco: arrestati 2 scafisti

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Agrigento hanno arrestato 2 persone accusate di favoreggiamento della immigrazione clandestina.

I due sospettati erano stati fermati in seguito allo sbarco di 51 clandestini avvenuto nei giorni scorsi a Lampedusa dove, in seguito ai controlli erano stati condotti presso il centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana.

Stando a quanto emerso dalle indagini i due protagonisti della storia non solo si sarebbero macchiati di tentata estorsione nei confronti di altro tunisino che non era riuscito a pagare per intero il costo della traversata in Sicilia ma erano stati pure segnalati per atteggiamenti violenti verso altri connazionali durante la quarantena trascorsa all’interno della Moby Zaza.