Ignoti, molto ben decisi sul da farsi, si sono intrufolati passando da una finestra all’interno dell’edificio dell’Agenzia delle Entrate situata in via Mazzini ad Agrigento, portando via, senza mettere a soqquadro le stanze, importanti documenti e vari pc.

Il tutto è stato scoperto dai dipendenti alla riapertura.

Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine sull’accaduto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato