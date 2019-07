Agrigento, furto di carburante in città: depredati mezzi di una ditta privata

Print This Post

Un weekend particolarmente redditizio quello appena trascorso per dei ladri in azione ad Agrigento.

Nella notte tra Sabato e Domenica scorsi infatti i mezzi di una ditta privata che erano parcheggiati in via Crispi, quindi in pieno centro cittadino, pare che siano stati depredati della benzina al loro interno.

Secondo quanto dichiarato agli uomini della polizia di stato dai proprietari dell’azienda, che si occupa di trasporto di frutta secca, sarebbero stati portati via ben 200 litri di carburante.

Una volta ricevuta la denuncia, gli agenti agrigentini hanno immediatamente avviato le indagini che si avvarranno probabilmente dell’acquisizione delle immagini di video sorveglianza pubblici e privati della zona.

Di Pietro

Geremia