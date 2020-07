Agrigento, furto in spiaggia: danni ad un chiosco per 3 mila euro

Print This Post

Un risveglio amaro per i proprietari di un chiosco situato nella spiaggia di Giallonardo.

Nell’attività commerciale posta nel tratto che collega Siculiana e Realmonte pare che una banda di ignoti abbia forzato la porta di ingresso penetrando così all’interno e mettendo tutto sotto sopra riuscendo a portare via non solo il denaro contenuto nella cassa ma anche diverse cassette di alcolici, la cassa audio, un mixer e la macchina tritaghiaccio per un valore totale di circa 3 mila euro.

Fatta l’amara scoperta per i proprietari non è rimasto altro da fare che denunciare il furto alle forze dell’ordine facendo così scattare le indagini sulla vicenda.