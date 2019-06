Agrigento, furto in un ristorante: portati via circa 2 mila euro

Connect on Linked in

Indagini in corso. Nella notte tra Sabato e Domenica scorsi ignoti, dopo essersi intrufolati da una finestra all’interno di un ristorante situato in via Pirandello ad Agrigento, hanno portato via dalla cassa circa 2 mila euro per poi fuggire senza lasciare traccia.

A fare l’amara scoperta lo stesso titolare che, all’apertura accorgendosi del furto, ha chiamato le forze dell’ordine.

Avviate le indagini, gli inquirenti stanno anche visionando le videocamere di sorveglianza installate sul posto, nel tentativo di rintracciare gli autori del furto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato