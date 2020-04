Agrigento, genitori si contendono il figlio per le feste: interviene la polizia

Connect on Linked in

Nemmeno le feste natalizie hanno portato la pace in una famiglia di Agrigento.

Un bambino di soli 3 anni sarebbe infatti stato l’oggetto di una contesa affettiva da parte dei propri genitori nel giorno di Santo Stefano.

A quanto pare la coppia, dopo 5 anni di matrimonio, nell’anno scorso si era separata nonostante la presenza di un figlioletto. Il momento dell’addio però, sarebbe stato contrassegnato da continue diatribe, discussioni e litigi tanto da spingere spesso le forze dell’ordine ad un pronto intervento per sedare gli animi.

Nel frattempo, il giudice aveva affidato il bimbo alla madre con la raccomandazione di lasciarlo ala padre una volta a settimana e nelle giornate di festa.

E proprio una di queste occasioni, precisamente a Santo Stefano, che la madre pare non abbia voluto far vedere il piccolo al padre che, dopo una baruffa verbale, avrebbe chiamato gli agenti di polizia per riportare l’ordine e far sentire le proprie ragioni.

Una volta sul posto dunque i poliziotti hanno fatto sedare gli spiriti bollenti dei genitori per evitare che il povero bimbo subisse l’indegno spettacolo della diatriba della coppia.