Agrigento, Gero Drago ricevuto dal Questore

Il Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci ha ricevuto il Presidente di Sezione Gero Drago come rappresentante di tutti gli arbitri di calcio Agrigentini , accompagnato dal collega Salvatore Zambuto Sitra.

L’incontro ha permesso al Questore di conoscere meglio la realtà dell’Aia( Associazione italiana arbitri ) in termini di attività svolta sul territorio ai fini sociali e anche per programmare il “ Premio Nazionale Giudice Livatino “ giunto quest’anno alla Terza edizione che vedrà certamente la partecipazione della Polizia di Stato oltre che quella di tutte le massime rappresentanze statali del territorio .

“Grande entusiasmo ha rappresentato questo incontro perché ci ha permesso di conoscere meglio le ampiamente riconosciute doti umane della Dottoressa Iraci con cui ci siamo promessi di collaborare in diverse attività di natura sociale e culturale “ ha dichiarato il Presidente Gero Drago.

Alla fine dell’incontro è stata consegnata al Questore la divisa ufficiale dell’AIA come segno di riconoscimento per la disponibilità e per l’eccezionale ospitalità .