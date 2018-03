Agrigento, gesto caritatevole delle forze dell’ordine: trovano una donna affamata e le pagano la cena

Print This Post

Una donna è stata segnalata alla polizia che intervenuta si è presa cura di lei.

La donna, senza fissa dimora ed in condizioni precarie, si trovava in via San Vito ad Agrigento quando i residenti della zona, alla vista di questa signora, hanno chiamato le forze del’ordine.

I poliziotti, giunti sul posto, l’hanno prima accompagnata in caserma e successivamente, dopo aver ascoltato la sua drammatica storia, hanno provveduto a donarle una cena.

La polizia ha anche chiesto l’intervento dei servizi sociali per trovare, seppur in via temporanea, una sistemazione alla donna.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato