Agrigento, giocano a pallone in strada all’una di notte: rischiata la rissa

Connect on Linked in

Una notte decisamente movimentata quella appena trascorsa ad Agrigento.

Un gruppo di giovani del posto avrebbe avuto la giocosa idea di prendere un pallone da calcio e organizzare una partita in strada il tutto all’una di notte.

Il fatto, avvenuto nel quartiere di San Michele, dato gli schiamazzi, le urla e le pallonate sulle auto non ha di certo messo di buon umore nei residenti i quali ormai stufi e stanchi avrebbero deciso di scendere giù avviando un litigio con i ragazzini che per poco non si è tramutato in rissa.

Solo grazie all’intervento degli uomini dell’arma dei carabinieri è stato possibile riportare la calma in loco permettendo così ai residenti di riprendere il sonno perduto.