Agrigento, giovane extracomunitario trovato con 500 grammi di droga: arrestato

Era sull’autobus Palermo – Agrigento quando i carabinieri di Agrigento lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostenza stupefacenti.

Si tratta di un giovane nigeriano di 17 anni trovato in possesso di circa 500 grammi di droga.

Il giovane, ospite nelle comunità di accoglienza per migranti di Santa Elisabetta, era a bordo di un autobus proveniente da Palermo e nel momento in cui è sceso è stato subito bloccato dai militari dell’arma che perquisendolo gli hanno trovato circa 500 grammi di droga tra hashish e marijuana, poi sequestrata dalle forze dell’ordine, pronta per essere smerciata a Ferragosto nei luoghi della movida agrigentina.

Il minorenne è stato tradotto al carcere minorile Malaspina di Palermo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato