Agrigento, gli trovano in casa cocaina e armi da fuoco: 25enne ai domiciliari

I carabinieri di Villafranca Sicula, paese in provincia di Agrigento, hanno arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 25 anni per possesso illegale di arma da fuoco e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione dei militari agrigentini, avviata in seguito ad un controllo del territorio volto a garantire il rispetto delle leggi, sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione del giovane, originario di Sassuolo, dove in seguito ad una perquisizione sarebbe stata rinvenute non solo alcune dosi di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi e un bilancino di precisione ma anche un fucile semiautomatico a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa e cartucce al seguito oltre che delle manette.

Terminati gli accertamenti e svolte le pratiche di rito il 25enne sarebbe stato portato all’interrogatorio di garanzia presso il tribunale di Sciacca dove il giudice ne avrebbe disposto gli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia