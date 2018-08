Agrigento, gli urlano “Sporco Negro” e gli spaccano la mandibola

Print This Post

Un gravissimo episodio carico di violenza e razzismo è avvenuto nei giorni scorsi nella provincia Agrigento. Lo scorso 22 luglio, un 23enne di colore mentre si trovava a Lercara Friddi, era stato vittima di un serio pestaggio da parte di due uomini. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i quali hanno reso noto solo ieri il triste avvenimento, sembra che il ragazzo, adottato appena nato da una famiglia di San Giovanni Gemini, dopo aver fatto degli apprezzamenti ad una ragazza sia stato avvicinato dal fidanzato e da un suo amico che gli hanno daprima intimato d’andare via lanciandogli addosso frasi razziste, a cui il 23enne non ha reagito, per poi passare ai fatti facendogli volare il cappellino e pestandolo a sangue. Una violenza che è costata molto al ragazzo, il quale ha subito una delicata operazione alla mandibola, rotta durante la colluttazione, presso l’ospedale “Civico” di Palermo dove i medici gli hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi.

Di Pietro Geremia