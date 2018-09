Agrigento, grande successo per la prima passeggiata mattutina alla Valle dei Templi (Foto)

Print This Post

Un luogo suggestivo, un paesaggio indimenticabile e uno sfondo sportivo a fare da cornice. Sono questi gli ingredienti che hanno imbastito la prima passeggiata veloce e risveglio muscolare alla Valle dei Templi svolta all’alba di ieri Domenica 2 Settembre.

L’evento, promosso dal Lions Club Agrigento Host con il Leo Club Agrigento Host e patrocinato sia dal Parco archeologico della Valle dei Templi che dal Comune di Agrigento, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico alle buone pratiche per il benessere psicofisico, alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali nonché paesaggistici del territorio tramite una marcia lungo le meraviglie della Valle dei Templi, iniziata alle 6:30 del mattino e che rappresenta un vero e proprio inizio col botto per quella che si auspica essere la prima di una lunga serie di iniziative sociali atte alla promozione del territorio agrigentino e delle sue perle di inestimabile valore.

I partecipanti, presenti in grandissimo numero, hanno avuto non solo l’opportunità di scegliere tra 2 percorsi con una durata di 30 minuti o di un’ora percorrendo rispettivamente 3 o 7 chilometri, ma anche l’occasione di poter consumare una sana colazione biologica, curata da Slow Food, a base di pane integrale del Dittaino, marmellata biologica e latte di capra giurgintana.

Il servizio sanitario dell’incontro è stato garantito dai volontari dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento, guidata dal presidente Angelo Vita, che vantano un’eccellente preparazione individuale oltre a fornire un’ottima qualità dei servizi durante le manifestazioni sportivo- culturali di qualsiasi livello.

Tra le altre organizzazioni locali che hanno partecipato all’evento ricordiamo infine: Abba, Ande, Asd Racing Team Agrigento-Scuola di ciclismo nella Valle, Club Nautico Punta Piccola, Club Rotary di Agrigento, Cna, Confcommercio, Consorzio Turistico della Valle dei Templi, Croce Rossa, FAI, Fidapa, Kiwanis Agrigento, Lega Navale, Legambiente, Lions Club Agrigento Chiaramonte, Lions Club Aragona Comitini Grotte Racalmuto “Zolfare”, Slow Food e Soroptimist Club di Agrigento.

Di Pietro Geremia