Agrigento, grave incidente lungo la ss640: 34enne ricoverato in ospedale

Uno spettacolare incidente e avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Agrigento.

Un 34enne stava percorrendo la strada statale 640 a bordo della propria Fiat Punto quando, giunto al bivio per Favara, per cause ancora da comprendere avrebbe perso il controllo del mezzo finendo così a sbattere contro un muro.

In seguito al sinistro l’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 i quali l’hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.