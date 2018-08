Agrigento, guardie zoofile trovano canile-lager

Le guardie eco-zoofile dell’Oipa di Agrigento, in collaborazione con i carabinieri e il personale dell’Asp, hanno trovato all’interno di un rudere fatiscente nelle campagne di Ribera di proprietà di un uomo già precedentemente indagato per reati di maltrattamento di animali, quello che si potrebbe chiamare un vero e proprio canile-lager. A quanto pare infatti, all’interno della fatiscente struttura erano presenti dei cani, tutti senza microchip, costretti a vivere sui tetti sotto il sole cocente, altri rinchiusi in minuscoli recinti legati a catena ed altri ancora segregati in una stanza da mesi, tutti completamente circondati da un’enorme quantità di urina, feci e pane secco ormai rancido come unico alimento del quale cibarsi. Uno scempio di vite animali bello e buono, che getta la luce sulla crudeltà a cui può arrivare l’uomo magari non provandone neanche un briciolo di rimorso. In seguito all’operazione di salvamento, il proprietario è stato di nuovo denunciato per il reato di abbandono e di maltrattamento di animali ed è stato richiesto l’intervento dei servizi sociali vista la situazione di degrado sociale.

Di Pietro Geremia