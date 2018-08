Agrigento, guasto alla Tre Sorgenti: niente acqua per 6 comuni

Connect on Linked in

Un fine agosto a secco per ben 6 comuni della provincia di Agrigento.

In una nota della Girgenti Acque spa, società che gestisce il servizio idrico nella provincia di Agrigento, si evince che in seguito ad un guasto avvenuto presso l’acquedotto Tre Sorgenti è stata sospesa la distribuzione di acqua nei comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata.

Il guasto, localizzato in contrada Pantano nel Comune di Sant’Angelo Muxaro, ha creato un deficit idrico nell’adduzione ai serbatoi comunali ai quali la società ha già avviato i primi interventi di manutenzione atti a ripristinare il problema.

“A conclusione dei lavori di riparazione eseguiti – avvisa la Girgenti Acque -, cui seguirà la normalizzazione dei turni di distribuzione che avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici”.

Di Pietro Geremia