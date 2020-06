Agrigento, guasto dell’acquedotto Voltano: ecco i Comuni coinvolti

Print This Post

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, comunica che nella mattinata di ieri sono stati riscontrati due guasti sull’acquedotto Voltano precisamente in c.da Mulinazzo, territorio di Santo Stefano Quisquina, e in prossimità del Ponte Tubo sul fiume Platani, territorio di Sant’Angelo Muxaro.

Pertanto, è stata interrotta la fornitura idrica nei comuni di: Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto); S. Angelo Muxaro; Joppolo Giancaxio; S. Biagio Platani; Raffadali; S. Elisabetta.

Invece, è stata ridotta la fornitura idrica nei comuni di: Agrigento (via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, serbatoio Madonna delle Rocche); Aragona; Comitini; Porto Empedocle; Favara; Utenze voltano.

Ciò premesso, potranno verificarsi degli slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e di domani. Si assicura che gli operatori del Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato. Si significa che, eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.