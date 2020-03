Agrigento, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: denunciato 45enne

Print This Post

Gli uomini della polizia di stato di Sciacca hanno deferito all’autorità giudiziaria un 45enne originario di Mazara del Vallo per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A quanto pare l’uomo sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via dei Gelsomini dove due autovetture avevano finito con lo scontrarsi violentemente causando alcuni feriti.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti avrebbero dunque accompagnato insieme ai soccorritori del 118 le vittime del sinistro richiedendo al medico del Pronto Soccorso le analisi del sangue e delle urine dalle quali sarebbe emerso come il mazarese fosse positivo alla cocaina.

Una volta accertati i fatti, per il 45enne sarebbe dunque scattata una denuncia presso l’autorità giudiziaria nonché il ritiro della patente.

Di Pietro Geremia