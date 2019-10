Connect on Linked in

Sotto choc la donna. In via Gioeni ad Agrigento, dopo una lite sembrerebbe per futili motivi tra una madre ed un figlio, quest’ultimo avrebbe minacciato di far saltare in aria la casa.

I vicini di casa, sentendo le urla, hanno chiamato la forze dell’ordine che, precipitandosi sul posto, hanno dapprima tranquillizzato la donna, apparentemente scossa, per poi dare la caccia al ragazzino che, quando ha sentito le sirene, se l’è data a gambe levate.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato