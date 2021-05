Continuano i furti in abitazione nella provincia di Agrigento.

L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto nei giorni scorsi a Joppolo Giancaxio dove una banda di malfattori sarebbe riuscita a forzare la porta d’ingresso per poi depredare l’intero appartamento, di proprietà di un noto professionista della provincia agrigentina, portandosi via non solo i preziosi ma anche mobili e indumenti vari.

Una volta rientrato a casa e fatta l’amara scoperta al proprietario di casa non è rimasto altro da fare che denunciare il tutto agli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale Compagnia i quali hanno dunque avviato le indagini di rito atte a rintracciare i ladri.

Di Pietro Geremia