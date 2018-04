Connect on Linked in

Furto in villa a San Leone. Ignoti sono entrati, attraverso una finestra, in una villa in via del Sole nella frazione balneare agrigentina facendo razzia di tutti gli oggetti preziosi presenti in casa. Scoperto il misfatto, è stata la stessa proprietaria, un’impiegata di Agrigento, a chiamare le forze dell’ordine che hanno aperto un’indagine per cercare di risalire agli autori del furto.

Tra gli oggetti rubati ci sono anche dei manufatti in oro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato