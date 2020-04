Agrigento, ignoti “tappano” i buchi scoperti e denunciati alla Scala dei Turchi da MareAmico

Connect on Linked in

Aumenta il mistero sui buchi scoperti nei giorni scorsi dall’associazione ambientalista MareAmico alla Scala dei Turchi.

A pochi giorni dalla video-denuncia in cui venivano filmati strani fori lineari affiorati come per magia nella marma bianca di Realmonte, pare che con altrettanto mistero siano stati tappati in modo artigianale da ignoti.

“Noi non sappiamo chi ha sfregiato la Scala dei turchi, e ovviamente non sapremo mai chi ha cercato goffamente di rimediare al danno arrecato, una cosa è certa: la Regione Sicilia deve intervenire sul bene in questione e fare in modo che l’area venga sorvegliata fisicamente, al fine di evitare qualsiasi danneggiamento e per impedire la fruizione nelle zone a rischio, per la sicurezza dei visitatori” – tuona MareAmico con un post sul proprio profilo social di Facebook.

Di Pietro Geremia