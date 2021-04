Continua l’incubo coronavirus ad Agrigento. Nei giorni scorsi un dipendente del Libero consorzio sarebbe risultato positivo al tampone del Covid19.

L’uomo era impiegato nella sede distaccata situata in via Acrone dove, nonostante lavorasse in smart working, gli uffici sono stati temporaneamente chiusi fino alla sanificazione del reparto così come vuole il protocollo sanitario.

Intanto l’azienda ospedaliera di Agrigento ha già rintracciato chi potrebbe essere entrato in contatto sia con l’uomo che con la moglie risultata essere anche lei positiva.

DI Pietro Geremia