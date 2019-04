Agrigento, Il Libero Consorzio organizza un momento formativo in materia di strutture ricettive

Connect on Linked in

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha organizzato un incontro formativo in materia di avvio e gestione di strutture ricettive.

L’incontro si svolgerà martedì 14 maggio , in orario antimeridiano, nella sala Pellegrino della Sede dell’Ente in via Acrone n. 27. La partecipazione al corso è gratuita e comprende anche il materiale didattico.

Questo momento formativo è indirizzato prioritariamente ai responsabili di strutture ricettive del settore extra-alberghiero che si occupano di amministrazione ed accoglienza e rappresentanti delle Associazioni di categoria, ma anche agli altri operatori del settore privato che intendono avviare una struttura ricettiva.

Servirà per arricchire ed uniformare le conoscenze in materia ed offrire agli operatori del settore turistico competenze ed informazioni per la migliore e più produttiva gestione delle strutture ricettive. Questo momento formativo richiama la normativa che prevede l’avvio di nuove strutture attraverso segnalazione certificata di inizio attività e tiene conto dell’importanza che l’accoglienza riveste in un settore strategico per la nostra economia del turismo.

Gli operatori del settore e i soggetti interessati a

partecipare possono compilare il format pubblicato direttamente nel sito della

provincia www.provincia.agrigento.it nella sezione primo piano della homepage,

oppure possono compilare la scheda di iscrizione e trasmetterla alla email

turismo@provincia.agrigento.it, entro il 10 maggio. La scheda di partecipazione

può anche essere consegnata personalmente negli uffici del settore turismo in

via Esseneto, 66 Agrigento alla Dott.ssa Giuseppina Miccichè.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo

0922/593661.