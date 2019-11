Agrigento, Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio arriva in provincia

Print This Post

Nella giornata di oggi il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio visiterà il territorio di Agrigento preso di mira e messo a dura prova nei giorni scorsi dalla furia del maltempo.

Secondo l’agenda, il Capo Politico del Movimento 5 Stelle visiterà dapprima la città di Sciacca per poi passare da Porto Empedocle ed infine dirigersi alla volta della Città dei Templi dove in serata incontrerà i cittadini in Piazza San Francesco.

La visita più attesa sembra comunque quella di Sabato 23 dove il Ministro si recherà a Licata venendo a contatto con i danni generati dalle forti piogge che hanno causato inondazioni nella città portuale agrigentina.

Di Pietro Geremia