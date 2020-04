Agrigento, il post di un parroco di Ribera: “Niente spose scollacciate in chiesa”

Connect on Linked in

Non le manda cdi certo a dire padre Antonio Nuara di Ribera.

Con un post sul proprio profilo social di Facebook il parroco con quasi 50 anni di sacerdozio sul groppone e di stazza alla chiesa dell’Immacolata del paese sito in provincia di Agrigentino ha lanciato un monito dichiarando apertamente di non accogliere più in chiesa le promesse spose che, in modo o nell’altro, possano entrare “scollacciate nel tempio di Dio”.

L’intento del prete di Ribera, con buona pace per gli invitati di sesso maschile, sarebbe dunque di richiamare le future mogli ad un vestiario più pudico che meglio si possa intonare alla sacralità della chiesa e all’importanza delle celebrazione del matrimonio.

Di Pietro Geremia