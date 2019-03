Agrigento, il presidente di Confcommercio: “A San Leone si vende merce contraffatta”

Connect on Linked in

Parole infuocate quelle pronunciate da parte del presidente provinciale di Confcommercio Francesco Picarella sulle condizioni in cui versa il mercatino di merce contraffatta di San Leone.

“Ci risiamo, sembra di stare in un suk. San Leone è in preda

al commercio abusivo con grave danno di immagine sia dal punto di vista

turistico sia per i commercianti onesti. Una volta al lungomare – dice Picarella

– l’impressione è di trovarsi in un suk. Una succursale di Fendi e Gucci.

Peccato che tutto ciò che viene esposto è falso. C’è di tutto, dalle scarpe

alle borse, perfino orologi e capi di abbigliamento”.

“Pensare – aggiunge il presidente agrigentino di

Confcommercio – che pochi mesi fa l’amministrazione comunale aveva fatto

rimuovere i venditori di panini senza però mai trovare un’area alternativa

promessa. Ad oggi – conclude – non è stata proposta nessuna soluzione e nel

frattempo si continua ad assistere ad uno scenario di illegalità in barba alle

regole del sano vivere civile”.