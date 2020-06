Agrigento, Il programma della festività di San Calogero 2020

Print This Post

Tenuto conto:

delle misure previste dal “Protocollo”, volte al contrasto dell’emergenza COVID 19, per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo in vigore dal 18 maggio 2020;

delle disposizioni dell’Arcivescovo Card. Francesco Montenegro per l’Arcidiocesi dei Agrigento;

delle disposizioni, per ragioni di sicurezza,da parte del Comune di Agrigento, che sospende le manifestazioni esterne, comprese le processioni, per la festa di S. Calogero 2020;

le disposizioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa del 23 giugno 2020 (vedi)

che i festeggiamenti saranno soltanto liturgici, senza manifestazioni esterne, e si dovranno svolgere all’interno del Santuario; questo è il programma:

OTTAVARIO E FESTEGGIAMENTI

Il Santuario resterà chiuso da Venerdi’ 3 a Domenica 12 Luglio

Le Celebrazioni delle SS. Messe, a porte chiuse e con la sola presenza dei ministri incaricati, saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio Diocesana Concordia; le Domeniche la Santa Messa delle ore 10 sarà trasmessa in TV sul canale 96

Indicazioni per i fedeli

Dal 3 al 12 LUGLIO

Ore 7,30 – 9,00: S. Messa

18,30: S. Messa presieduta dai sacerdoti della Forania di Agrigento

SABATO 4 e SABATO 11 LUGLIO

Ore 7,30 – 9,00: S Messa

18,30: S. Messa festiva presieduta dai sacerdoti della Forania di Agrigento

DOMENICA 5 e 12 LUGLIO

Messe: ore 8,00 – 10,00 – 18,00 – 20,00

Inoltre:

Per la benedizione del pane, quest’anno, bisognerà rivolgersi ai Parroci nelle singole parrocchie, perché non sarà possibile farlo nel Santuario.

Non si potranno raccogliere offerte in Città. Chi vuole potrà lasciare la propria offerta nelle apposite cassette, all’interno del Santuario, prima del 3 o dopo il 12 luglio. Il servizio di ordine pubblico all’esterno del Santuario sarà assicurato con adeguati presidi delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.