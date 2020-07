Agrigento, il Sindaco Firetto contro gli incivili: “Scusate se nessuno vi ha insegnato a rispettare i nostri luoghi”

Connect on Linked in

Continua la lotta all’inciviltà ad Agrigento.

In seguito all’ennesimo triste spettacolo lasciato da alcuni vandali ambientali nella zona balneare di San Leone, zona nevralgica della Movida agrigentina, lo stesso primo cittadino Lillo Firetto ha voluto commentare l’accaduto tra il serio ed il faceto:

“Dico a te. A te che ieri hai pensato di lasciare lattine, carta e altro sui sedili. Sì, proprio a te. Devo chiederti scusa. Scusa, perché nessuno ti ha insegnato a rispettare questi luoghi, come se fossero casa tua. Nemmeno io. Ti chiedo scusa a nome di tutti quei cittadini di Agrigento e fuori città che sono abituati a gettare i rifiuti nei cestini. Scusaci, perché siamo così ostinati che crediamo ancora che un giorno quelli come te capiranno e sapranno comportarsi come si deve in luogo pubblico.”

Il post del Sindaco della Città della Valle dei Templi, pubblicato su Facebook, ha raggiunto centinaia tra commenti di condivisioni dimostrando come la stragrande maggioranza dei suoi concittadini sia ormai stufa degli zozzoni che fanno man bassa delle regole civili nonché del rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni.

Di Pietro Geremia