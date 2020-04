Agrigento, il Tar dà ragione ad un commerciante e salva un negozio

Print This Post

Il Tar dà ragione a un commerciante e annulla, nell’attesa della trattazione nel merito, fissata per il 19 novembre, il provvedimento della Regione che aveva annullato la concessione per l’uso di alcuni locali destinati ad attività commerciale e quello del Comune che, di conseguenza, sospendeva l’attività commerciale.

L’assessorato regionale dell’Economia aveva disposto l’annullamento, in autotutela, di una concessione demaniale rilasciata quattro anni prima ad un cittadino agrigentino, per l’utilizzo dei locali che da anni sono destinati all’esercizio commerciale di Agrigento da parte della Valeris Srl. Ad avviso dell’Amministrazione regionale la concessione risultava illegittima poiché rilasciata mediante affidamento diretto e non secondo le regole dell’evidenza pubblica. Il titolare della concessione ha presentato ricorso al Tar Sicilia di Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’.

In particolare, i legali hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, tra l’altro, per la violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere di annullamento in autotutela e “per il superamento del termine ragionevole previsto dalla legge”.

Il Tar Palermo, in esito alla trattazione della domanda cautelare, ha osservato che “i motivi di censura appaiono supportati da sufficienti profili di fondatezza tali da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, considerata la violazione dei termini previsti per l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione regionale”.