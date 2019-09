Agrigento, impiegato comunale trova borsello con 1000 euro: consegnato ai carabinieri

Connect on Linked in

Occorre sempre avere fiducia nel prossimo .

Lo dimostra l’onestissimo gesto posto in essere da parte di un impiegato comunale di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento , il quale, dopo essersi recato in un bar del paese avrebbe trovato a terra un portafoglio con all’interno ben 1.000 euro in contanti, alcune carte di credito e documenti vari , l’uomo non ci ha pensato due volte, si è subito recato nella locale stazione dei carabinieri ed ha consegnato tutto ai militari dell’arma.

L’azione, seppur semplice, dimostra come nonostante i luoghi comuni la società abbia al suo interno delle persone di appurata morale e integrità d’animo.

Di Pietro Geremia