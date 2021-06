In seguito alla lunghissima serie di polemiche riguardanti lo scatto circolato a macchio d’olio sul web in cui veniva ritratta una ragazza posare a cavalcioni sopra la statua dello scrittore Andrea Camilleri ad Agrigento, scomparso l’anno scorso, sono arrivati i chiarimenti della stessa protagonista.

La giovane, dai capelli biondi, vestitino corto e stivaloni neri, aveva avuto dunque la brillante idea di farsi fotografare proprio sopra la scultura rappresentante il creatore di Montalbano e realizzata dall’artista Giuseppe Augello, postando il tutto sui social network.

Una bravata che non non l’avrebbe esentata da una vera e propria valanga di contestazioni arrivate perfino dal primo cittadino di Agrigento Lillo Firetto il quale avrebbe preteso le scuse della giovane non solo per la città della Valle dei Templi ma anche per la famiglia di Camilleri e per lo scultore dell’opera.

Intanto sarebbero prontamente arrivatele dichiarazioni della protagonista:

“Ho fatto una cosa stupida, avevamo bevuto un po’ ma non credo di aver mancato di rispetto a nessuno né danneggiato la statua. Non dormo da tre notti e la cosa che mi fa più male sono gli insulti che ho ricevuto e che mia madre legge ogni giorno”.

Di Pietro Geremia