Agrigento, si denuda in spiaggia : multato 50enne

Connect on Linked in

Sembra che neanche il fresco settembrile abbia potuto avere la meglio sugli ardenti bollori ormonali di un 50enne ad Agrigento.

Nei scorsi giorni gli uomini della polizia di stato avrebbero multato un uomo di mezza età che, recatosi nella terza spiaggia di San Leone, si sarebbe completamente denudato mostrando le parti intime a chi era presente nella zona balneare.

Che sia stato un mezzo alternativo per scaldarsi dalle miti temperature o semplicemente un incontrollabile gesto d’amore per il mare agrigentino, l’uomo è stato multato con una sanzione di ben 3.333 euro e denunciato per atti contrari alla pubblica decenza, oltre a ricevere un ordine di allontanamento dalle spiagge di Agrigento per 48 ore, firmato dal Questore.

Di Pietro Geremia