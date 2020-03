Agrigento, INAIL : l’amministrazione comunale di Canicattì promuove la giornata dello Sport Paralimpico

Connect on Linked in

Questa mattina, nella sede dell’INAIL di Agrigento si è tenuta una conferenza stampa per promuovere la giornata dello Sport Paralimpico che avrà luogo il 6 dicembre prossimo a Canicattì.

Alla conferenza hanno partecipato l’assessore alle Politiche sociali del nostro Comune, Antonio Giardina; il direttore INAIL Ag, Sergio Prestamburgo; Giancarlo La Greca, delegato provinciale comitato Paralimpico; Maurilio Vaccaro, delegato provinciale INAIL Ag CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

“Importantissimo appuntamento con lo sport , questo di venerdì prossimo che sarà certamente una giornata di festa – commenta l’assessore Giardina – durante la quale promuovere un messaggio di speranza, fondamentale per far capire che in questo caso la disabilità non deve essere un limite, ma che tutti possono praticare del sano sport.

Grazie a chi pratica queste discipline sportive tutti noi guardiamo oltre le barriere, un importante terreno in cui fare pratica della vita, in cui scoprire l’altro per superare paure e pregiudizi”