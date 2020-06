Agrigento, incendio devasta palazzo: 1 morto e 2 famiglie sgomberate

Connect on Linked in

Un vero e proprio disastro quello provocato dalle fiamme che hanno preso piede nei giorni scorsi ad Agrigento.

Il tutto sarebbe avvenuto nelle notti scorse dove in un appartamento situato nel centro storico della Città della Valle dei Templi sarebbe scoppiato un incendio nella camera da letto di un’anziana che avrebbe finito con l’interessare l’intero condominio in cui abitava.

Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale, i quali hanno avuto un gran da fare per domare le fiamme, per la pensionata purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ad aggiungere ancora più tristezza alla vicenda è stato lo sgombero imposto dallo stesso Sindaco Lillo Firetto per due famiglie residenti della palazzina in cui sarebbe avvenuto il fattaccio visto lo stato pericoloso e di inagibilità che le altissime fiamme, visibili anche a centinaia di metri, avrebbero procurato all’intero stabile.