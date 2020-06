Print This Post

Una notte di paura quella appena trascorsa ad Agrigento.

Nel popoloso quartiere di Fontanelle pare infatti che un incendio abbia interessato un intero palazzo situato in via dell’Unità d’Italia.

Stando alle prime ipotesi a far divampare le fiamme sarebbe stato un furgone parcheggiato all’interno di un garage anche se, date le dimensioni e i danni provocati dal rogo, le cause sono ancora in corso di accertamento e tutte le ipotesi, compresa quella dolosa, sono al vaglio degli investigatori.