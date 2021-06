Continuano i roghi nella provincia di Agrigento.

L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto la sera scorsa dove in via Unità d’Italia sono andati a fuoco alcuni cumuli di legname e plastica abbandonati da qualche persona dal dubbio senso civico.

L’incendio avrebbe cominciato a divampare intorno alle 20 fra San Giusippuzzu e Fontanelle obbligando così i vigili del fuoco ad una serrata ed estenuante lotta contro le fiamme che si sarebbe protratta per l’intera notte.

Ingenti i danni di tipo ambientale data la produzione del particolato derivante dalla combustione del materiale presente e andato a fuoco.

Di Pietro Geremia