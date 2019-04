Agrigento, incidente a San Leone: 5 i feriti

Connect on Linked in

Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato in via Cavaleri Magazzeni , nella frazione balneare di San Leone, Agrigento, due auto, una Fiat Punto e una Fiat 600, per cause in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile, si sono scontrate violentemente.

Feriti tutti gli occupanti delle auto coinvolte, 5 ragazzi, 3 uomini e 2 donne, i quali sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici , dopo gli accertamenti di rito, hanno escluso ferite gravi, la prognosi è di alcune settimane.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato