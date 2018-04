Agrigento, incidente autonomo lungo la SS 640: ferite 3 persone

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ennesimo incidente lungo la SS 640. Tre persone, un uomo e due donne rispettivamente di 36, 50 e 75 anni tutte di Favara, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nei pressi della rotonda dove vi è affisso il cartello con la dicitura “Strada degli Scrittori”.

Per cause ancora sconosciute l’automobile è andata a sbattere contro il muretto della rotonda, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato i tre feriti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove sono stati curati per le lievi ferite riportare nell’incidente.

Nello stesso punto, alcuni mesi fa, sempre a causa di un incidente autonomo, perse la vita un anziano di Aragona.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato