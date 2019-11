Agrigento, incidente in città: 19enne rimane ferita

Connect on Linked in

Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia l’incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri ad Agrigento.

Una Citroen C4 condotta da una 19enne stava transitando tranquillamente per il quartiere di Cannatello quando ad un certo punto, per motivi ancora da comprendere, avrebbe cominciato a sbandare finendo contro un muro.

In seguito al sinistro sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 i quali hanno trasportato la conducente presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le gli accertamenti del caso mentre invece per gli altri due passeggeri, una ragazza e un ragazzo, non ci sarebbero state fortunatamente conseguenze.