Un incidente stradale è

avvenuto alcune ore fa lungo la SS640 che collega Agrigento e Caltanissetta.

Una Mercedes e un’Alfa Romeo 159 si sarebbero violentemente scontrate nel bivio che dalla strada statale conduce al pese di Delia.

in seguito all’impatto, si sarebbero precipitati i sanitari del 118 i quali avrebbero recuperato i feriti, 3 in totale, trasportandoli presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove fortunatamente non si troverebbero in pericolo di vita.

Di Pietro Geremia