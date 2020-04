Print This Post

Incidente autonomo ad Agrigento sul viadotto Imera, una Fiat Punto condotta da un uomo di Raffadali, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guard-rail, l’uomo alla guida è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia, sezione volanti .

L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti.