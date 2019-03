Agrigento, incidente stradale sulla SS 115: ferite due persone

Connect on Linked in

Scontro tra due auto. Due uomini, uno di Porto Empedocle e l’altro di Ribera rispettivamente di 25 e 30 anni, stavano viaggiando a bordo di un’Audi e di una Mini Cooper lungo la SS 115 in territorio di Montallegro quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate.

Nell’impatto i due conducenti hanno subito lievi ferite e sono stati trasportati, dalle ambulanze del 118 giunte sul posto, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per accertamenti.

Fortunatamente le ferite non sono gravi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato