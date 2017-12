Agrigento, incidente su SS 115: ferito 36enne

Print This Post

Un grave incidente è successo nella statale 115, subito dopo Villaggio Mosè, durante la giornata di ieri.

Un rumeno di 36 anni ma residente ad Agrigento infatti, ha perso il controllo della sua motocicletta, una Suzuki GSX, finendo sul selciato.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 i quali hanno trasportato d’urgenza il motociclista all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Giunto al nosocomio sito in contrada Consolida il 36enne è stato sottoposto agli accertamenti di rito ma fortunatamente sembra che non sia in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente si è recata inoltre la polizia stradale agrigentina che, dopo aver coordinato i soccorsi, si è occupata dei rilievi tecnici atti a ricostruire la dinamica del sinistro che non ha coinvolto altri mezzi.