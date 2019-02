Agrigento, incidente sulla SS 115: tre feriti

Print This Post

Nei giorni scorsi è avvenuto un incidente stradale lungo la strada statale 115 ad Agrigento.

Nel tratto che collega il quartiere di Villaggio Mosè con Palma di Montechiaro pare che, per cause ancora da chiarire, una Fiat Punto e un Suv Chevrolet si siano scontrati provocando il bilancio di 3 feriti.

In seguito al sinistro si sono immediatamente recati i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato le vittime in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dove non sarebbero state riscontrate grosse ferite ma fortunatamente solo lievi traumi e ovviamente tanta paura.

Sul luogo del sinistro anche gli uomini della polizia di stato che hanno preso i rilievi di rito atti a chiarire le dinamiche del sinistro.

Di Pietro Geremia