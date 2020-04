Agrigento, incidente sulla SS115: due i feriti

Print This Post

Continuano gli incidenti stradali nelle strade agrigentine.

L’ultimo per ordine di tempo sarebbe avvenuto nella giornata di ieri dove, intorno alle 14, di una Fiat Stilo e un Suv Nissan Qashqai si sarebbero scontrate frontalmente.

Il sinistro sarebbe avvenuto lungo la strada statale 115 Agrigento-Palma di Montechiaro, precisamente nel tratto che anticipa le gallerie, dove a seguito dello schianto si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco per estrarre dalla lamiere una delle due persone rimaste ferite consentendo così ai sanitari del 118 di trasportarle in elisoccorso in ospedale.

Sul luogo del sinistro anche gli uomini delle forze dell’ordine che hanno avviato le analisi di rito atte a chiarire le dinamiche dei fatti.