Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Due donne viaggiavano nei pressi di contrada Sant’Anna a bordo di una Peugeot 206 quando, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate contro un bus dell’azienda Tua che si occupa del trasporto urbano.

Ad avere la peggio le due ragazze rimaste ferite e trasportate da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Illesi sia il conducente del bus con tutti i passeggeri.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato